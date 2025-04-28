«Как молитва перед боем»: депутат о перемирии в зоне СВО ко Дню Победы Депутат Милонов: перемирие к 80-летию Победы носит сакральный смысл для России

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

ВС РФ в зоне СВО

Перемирие в зоне СВО ко Дню Победы имеет сакральный смысл для России, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. Он назвал этот шаг президента РФ Владимира Путина жестом милосердия. По словам парламентария, перемирие демонстрирует уверенность России в скорой победе, несмотря на возможные нарушения со стороны Украины.

Для нас это очень важная дата. И поскольку мы уверены, что грядущая победа не за горами, мы вот так милосердно объявляем это перемирие. И это скорее наш жест, имеющий духовно-сакральное значение, гораздо большее, чем военное. Мы понимаем, что Украина не будет соблюдать, скорее всего, это перемирие. Но русский солдат всегда идет с чистым сердцем, чистой душой, поэтому перемирие — это как молитва перед боем, — пояснил Милонов.

Депутат отметил, что 9 Мая — это день, когда духовные лидеры современной Украины окончательно были разгромлены и подписали капитуляцию. Также он подчеркнул, что страна идет сейчас по пути предательства, отвергая общую историческую память.

День Победы — это день, когда духовные лидеры современной Украины окончательно были разгромлены и подписали капитуляцию. Поэтому, конечно, для украинцев современной формации, дегенеративной, это не праздник. Это день, когда Украина, как обычно, совершила предательство и даже не стала от этого бенефициаром, потому что они переметнулись на сторону фашистов и проиграли вместе с фашистами, — резюмировал Милонов.

Ранее стало известно, что перемирие на Украине, объявленное Путиным в дни 80-летия Победы, будет действовать с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая. Также в Кремле заявили, что Москва даст Киеву адекватный и эффективный ответ, если оно будет нарушено.