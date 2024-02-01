Как либерал пришел к либералке: что сказал Надеждин в интервью Собчак

Фото: Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

Борис Надеждин

Борис Надеждин, кандидат в президенты РФ, дал интервью Ксении Анатольевне Собчак. Получится ли у оппозиции продвинуть «своего» кандидата и такой ли он свой?

Свой среди чужих, чужой среди своих

Борис Надеждин — кандидат, вокруг которого сплотились оппозиционные силы: от Ходорковского, признанного иноагентом, до Навального, осужденного за экстремизм и признанного иноагентом. Человек, не погружающийся в детали и внимательно не посмотревший интервью, может прийти к выводу, что Надеждин — либерал и "борец с режимом".

Но так ли это?

Надеждин пришел в политику в 90-е. Работал с Немцовым, был депутатом Госдумы от СПС. На выборах-2024 заявляет себя как антивоенный кандидат. «Я иду на выборы как последовательный противник политики президента», — такова в целом его предвыборная позиция.

И, если честно, этот посыл находится в очевидном диссонансе с тем, что и как говорит Надеждин. Потому что словесные формулы, которыми он оперирует, способность обходить острые углы, проскальзывающая в каждой второй фразе поддержка существующей системы выдает в нем скорее опытного функционера, чем кандидата от протестных движений.

Ксения Анатольевна в свойственной ей манере задала Надеждину массу вопросов. И все до единого ответы Надеждина были настолько обтекаемы и беззубы, что временами делалось даже неловко за обоих.

Фото: Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press Борис Надеждин

Либерала либерал приглашает на канал

То есть все целиком интервью выглядит следующим образом: «оппозиционный» (а по факту обласканный властями) журналист и экс-кандидат в президенты Собчак задает абсолютно беспомощные вопросы из серии «Караул, кровавый Кремль вас все равно не зарегистрирует». И получает такие же беззубые и при этом комплиментарные в адрес действующей политической системы ответы вроде: «Да как не зарегистрирует, у нас же все по закону! И вообще, мне сам ангел помог выдвинуться на эти выборы».

Про ангела я не шучу, в интервью звучит этот пассаж.

Если бы я не знала, что Надеждин заявляет себя оппозицией, была бы уверена, что он возглавляет какой-нибудь комитет при правительстве РФ, настолько он лоялен и одновременно уклончив в своих ответах. Кстати, очень многое говорит действительно разумно, взвешенно и по делу.

Я бы предрекла ему большое будущее, если бы не одно но. А именно — его команда поддержки.

Все эти, как говорят в народе, Кац — Альбац (Максим Кац и Евгения Альбац внесены Минюстом РФ в список иноагентов) — первый и главный способ превратить любого желающего в политический труп. Потому что не было прецедентов, чтобы наша либеральная оппозиция не «утопила» всякого, кто имел неосторожность с ней соединиться.

Где сейчас Михаил Прохоров? Помнит ли кто его? Часто ли у среднестатистического россиянина всплывает в памяти словосочетание «Координационный совет оппозиции»? Может, кто-то припоминает предвыборную программу Любови Соболь (внесена Минюстом РФ в список иноагентов)?

Нет, конечно. Все эти бесконечные, каждые выборы всплывающие «друзья и знакомые кролика» (то есть нашего коллективного либерала), отправляются туда же, откуда пришли: в туман, в вечность, в забытье. Некоторым, правда, удается на какое-то время стать героями анекдотов.

Что ж, хочется пожелать Борису Надеждину удачи. Удача ему очень пригодится. И закончить этот текст репликой доктора Стравинского, героя романа Булгакова «Мастер и Маргарита»:

— Успеха вам желать не буду, потому что в успех этот ни на йоту не верю.

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