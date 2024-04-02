«Как бывший директор ФСБ»: Путин напомнил, почему его словам надо верить Путин: недоброжелатели России желают реванша за неудачи Гитлера и Наполеона

Фото: kremlin.ru/Павел Бедняков/РИА «Новости»

Владимир Путин

Геополитические недоброжелатели России желают реванша за неудачные походы Наполеона и Гитлера, заявил президент России Владимир Путин на коллегии МВД. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, они пытаются сохранить свою гегемонию за российский счет, но им это не удастся. Глава государства отметил, что делится этой информацией как бывший директор ФСБ, экс-секретарь Совета Безопасности, а также президент и верховный главнокомандующий РФ.

После развала СССР наши геополитические недоброжелатели, безусловно, поставили перед собой цель доразвалить то, что еще осталось от исторической России... <...> Уверенно говорю об этом как бывший директор ФСБ, как бывший секретарь Совета Безопасности, а потом президент и Верховный главнокомандующий, — отметил он.

Путин подчеркнул, что все, кто считают РФ слабым звеном, ошибаются. По его словам, никому прежде не удавалось завоевать российское государство и впредь никому не удастся это сделать.

Это очевидная абсолютно точно вещь, — заявил российский лидер.

Путин на заседании коллегии МВД также потребовал установить не только исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле», но и все звенья и цепочки бенефициаров этого преступления. Глава государства пообещал, что Москва доберется до всех причастных к атаке на концертный зал, в результате которой, по последним данным, погибли 144 человека.