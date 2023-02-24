Кадырову присвоили очередное звание Кадырову присвоили первое звание Героя Чеченской Республики

Фото: chechnya.gov.ru

Рамзан Кадыров

Главе Чечни Рамзану Кадырову присвоили звание Героя Чеченской Республики, которое учредили в 2023 году, сообщил в Telegram-канале председатель парламента региона Магомед Даудов. Медаль чеченскому лидеру вручили во время торжественного мероприятия, посвященного Дню защитника Отечества.

От имени депутатов парламента Чеченской Республики и от себя лично от всей души поздравляю Вас с присвоением высшего звания республики — Героя Чеченской Республики за № 1! Ваши заслуги перед Чеченской Республикой и Российской Федерацией невозможно переоценить и, без преувеличения, достойны специального исследования, — написал Даудов.

Ранее Кадыров отметил, что учрежденная награда призвана по достоинству оценить подвиги россиян, принимающих участие в СВО. По его словам, обладатель звания получит социальные льготы и денежную выплату.

В августе Кадырову присвоили звание Героя ЛНР. Во время торжественной церемонии врио главы ЛНР Леонид Пасечник поблагодарил чеченцев за помощь, которую они оказали в ходе конфликта на Украине.

В октябре президент России Владимир Путин присвоил главе Чечни звание генерал-полковника. По словам Кадырова, глава государства лично сообщил ему эту новость и поздравил его с этим событием.