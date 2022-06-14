Кадырова возмутила «подлая позиция» европейских СМИ по обстрелу Донецка Кадыров удивился «подлой позиции» европейских СМИ, обвинивших Россию в обстреле Донецка

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Главу Чечни Рамзана Кадырова возмутило, что некоторые европейские СМИ обвинили российскую армию «освободителей» в обстреле Донецка. В своем Telegram-канале он отметил, что против республик Донбасса «воюют» не только Украина и НАТО, но и европейские медиа. Глава региона предупредил всех причастных о грядущем возмездии.

Удивляет подлая позиция некоторых европейских СМИ. Мы получаем очевидное подтверждение того, что против ДНР и ЛНР воюют не только Украина и НАТО, но и средства массовой информации, которые приписывают военные преступления украинской хунты российской армии освободителей, — написал Кадыров.

Накануне в эфир немецкого телеканала Tagesschau вышел репортаж об обстрелах донецкого рынка «Майский», в котором журналисты выдали атаку Вооруженных сил Украины за «нападения российских военных». На кадрах видны последствия ударов ракет РСЗО «Град» и «Ураган», а также работа пожарных и спасателей.

13 июня ВСУ в течение нескольких часов обстреливали Буденновский, Кировский, Киевский, Куйбышевский и Ворошиловский районы Донецка. При обстреле рынка погибли три человека, в том числе ребенок. Еще двое погибли в окрестностях города. По данным представительства ДНР в СЦКК, за два часа украинские военные выпустили почти 300 ракет РСЗО. Также один из снарядов, выпущенных ВСУ, попал в донецкий роддом.