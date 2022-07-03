Кадыров жестко раскритиковал мечеть, вывесившую флаг ЛГБТ-сообщества Глава Чечни Кадыров жестко раскритиковал мечеть в Германии, которая вывесила флаг ЛГБТ-сообщества

Фото: vk.com/ramzan

Глава Чечни Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров в жесткой форме раскритиковал мечеть в Германии, которая подняла ЛГБТ-флаг. Он написал в своем Telegram-канале, что такие действия — это «гнусная и мерзкая» попытка подменить всю мусульманскую религию и таких случаев допускать в мире нельзя.

Еще более отвратительно проявил себя так называемый имам мечети Мо эль-Кетаб, который не только допустил акцию, но и более того, оправдал ее. Кроме того, у этого последователя иблиса хватило наглости выразить надежду, что другие исламские религиозные организации последуют его примеру, — написал Кадыров.

По словам главы Чеченской Республики, после этого случая его просто переполняют эмоции и ему трудно подобрать подходящие слова. По его мнению, имамов этой мечети теперь сложно назвать настоящими мусульманами. Кадыров удивился, почему остальные мусульмане в Германии не стали возмущаться после произошедшего, и выразил мнение, что такое развратное поведение приведет к тому, что когда-нибудь людям придется «пожинать страшные плоды».

Именно вы, мусульмане Германии, несете в первую очередь ответственность за произошедшее в мечети. Почему допускаете мерзкую свистопляску в Доме Аллаха? <...> Здесь же вы самым трусливым образом прикусили языки, — негодует Кадыров.

Он также отметил, что Россия сейчас ведет спецоперацию в Донбассе и борется против «мирового сатанизма», а в Европе тем временем даже не могут остановить тех, кто несет идеологию ЛГБТ в мечети.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл обвинил Запад в передаче храмов «под безбожные светские мероприятия». Он отметил, что христианские религиозные сооружения за рубежом отдаются местным властям, которые, в свою очередь, проводят там мероприятия «для безбожного общества».