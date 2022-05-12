«Совесть разбуди»: Кадыров призвал Зеленского перестать убивать украинцев Кадыров призвал Зеленского перестать убивать украинцев

Рамзан Кадыров / Фото chechnya.gov.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале сообщил, что нескольких бойцов терробороны Украины сдались в плен. Он отметил, что это произошло в результате захвата завода «Заря» в районе населённого пункта Воеводовка. По словам Кадырова, российскими вооружёнными силами была уничтожена значительная часть солдат противника.

Он также подчеркнул, что в ходе боя выжившие обратились «в позорное бегство», а нескольких взяли в плен. Их глава Чечни похвалил, назвав более умными, и пообещал, что они будут жить. Кроме того, пленники смогут позвонить своим родным.

Бойцов терробороны оставили нацики в качестве пушечного мяса. Неопытные, голодные, без физической и огневой подготовки — такими их отправляет на передовую военное руководство Украины. <...> Нет никакого тактического смысла отправлять подобных немощных солдат, которые даже ружьё не смогут правильно держать. И такие больные и пожилые пленные составляют у нас значительную часть. <...> Зеленский, хотя бы совесть свою разбуди и перестань убивать своих граждан, — пристыдил украинского президента Кадыров.

Как отметил руководитель Чечни, во вторую группу задержанных вошли члены пожарной бригады.

Никто не удосужился их эвакуировать или сообщить о приближении российских войск. Этим ребятам повезло, что российские военные сначала думают и затем стреляют, а не наоборот. А иначе не стояли бы живыми, — сообщил Кадыров.

Он также подчеркнул, что в отношении всех задержанных будет проведена проверка. Пленным, по его словам, российские военные «гарантируют жизнь и человеческое отношение».

Глава Чечни ранее опубликовал видео вылета в Донбасс новой группы добровольцев из аэропорта Грозного. Многие перед отправкой рассказали, что решили принять участие в специальной операции на Украине из-за желания бороться с националистами. Перед военными на взлётно-посадочной полосе выступили председатель парламента республики Магомед Даудов, а также заместитель председатель правительства Чечни Абузайд Висмурадов.