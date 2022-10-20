Кадыров заявил об участии его сыновей в бою с ВСУ Кадыров заявил, что его сыновья обеспечили огневое прикрытие в бою с ВСУ

Фото: chechnya.gov.ru

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что три его сына участвовали в бою с ВСУ, обеспечив огневое прикрытие наступающим бойцам. Ахмат, Эли и Адам побывали на линии соприкосновения с украинской стороной, где идут ожесточенные бои, отметил он в Telegram.

Как и подобает чеченским воинам, они сразу же взялись за дело. Вместе с командиром специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Замидом Чалаевым Ахмат, Эли и Адам пробрались вплотную к позициям противника и обеспечили огневое прикрытие наступающим бойцам, — рассказал глава Чечни.

Кадыров разместил видео с сыновьями, которые, как он указал, в последние дни посещают места дислокации чеченских силовиков на Украине.

По словам чеченского лидера, сыновья оставались на позициях до тех пор, «пока не отбили очередную контратаку нацистов».

Ранее стало известно, что Рамзан Кадыров сообщил об отправке сыновей в зону спецоперации на Украине 3 октября. Детям руководителя региона 16, 15 и 14 лет соответственно. По его словам, сыновья долгое время проходили военную подготовку — чуть ли не с малых лет.