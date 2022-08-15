Кадыров заявил о занятии спецназом «Ахмат» важной позиции под Северском Кадыров сообщил о занятии спецназом «Ахмат» стратегически важной позиции под Северском

Фото: chechnya.gov.ru

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что бойцы спецназа «Ахмат» заняли стратегически важную позицию под Северском в Донецкой Народной Республике. Способствовала этому успешная операция, отметил он в Telegram.

Бойцы спецназа «Ахмат» под руководством исполняющего обязанности командира Ахмеда «Комбат» Сайдарханова заняли очередную стратегически важную позицию под Северском, — подчеркнул он.

Кадыров пояснил, что перед этим был уничтожен «укрепрайон бандеровцев». В настоящее же время зачищается зеленая зона в окрестностях города.

Наступательные действия в этом направлении ведутся уже третий день. С нашей стороны потерь нет. Все идет по плану, — уточнил чеченский лидер.

Северск находится в 30 км западней Лисичанска, прежде взятого под контроль союзными войсками.

Ранее стало известно, что 24 июля в Сети появилось видео ударов огнеметной установки ТОС-1А «Солнцепек» группировки О («Отважные») по позициям ВСУ в районе Северска. Как пояснил один из военнослужащих, задача комплекса — поражать противника в опорных пунктах, которые занимают в основном иностранные наемники и украинские националисты.