Кадыров заявил о создании в Чечне нового элитного спецподразделения Кадыров объявил о создании в республике элитного спецподразделения по охране объектов нефтегазового комплекса

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Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил в своем в Telegram-канале о создании второго элитного спецподразделения по охране объектов нефтегазового комплекса УВО Росгвардии по республике. По его словам, для вступления в его ряды рассматриваются кандидаты в возрасте от 18 до 50 лет.

Да, это тот самый знаменитый «Нефтеполк», бойцы которого в свое время участвовали в многочисленных спецоперациях и громили банды международных террористов. Сегодня база обновлённого подразделения рассчитана на две тысячи человек. Это означает, что если успеете подать заявку и пройти отбор, то сможете поступить на службу и стоять на защите закона и правопорядка, охраняя объекты нефтегазового комплекса, — написал он.

Глава Чечни добавил, что желающие стать сотрудниками подразделения могут обратиться в управление Росгвардии по республике.

Ранее Кадыров заявил об очередной отправке добровольцев из Чечни в зону специальной военной операции на Украине. Все они прошли подготовку в Российском университете спецназа.

Он отметил, что добровольцы прошли хорошую подготовку для «быстрого и качественного» решения оперативных задач. Доборовольцы из спецподразделения «Ахмат», подготовленные в Чечне, совместно со вторым корпусом народной милиции ЛНР уже освободили более 40 населенных пунктов республики, включая Лисичанск.