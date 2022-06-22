Кадыров заявил о скором взятии Лисичанска в кольцо

Фото: Геннадий Дубовой/РИА Новости

В ближайшее время город Лисичанск будет окружен бойцами Вооруженных сил РФ, военными Народной милиции (НМ) ЛНР, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. В своем Telegram-канале он отметил, что города Золотое и Горское в Луганской области полностью взяты в кольцо. По словам Кадырова, в указанных местах продолжаются бои.

В самое ближайшее время вы услышите сообщение о взятии Лисичанска в кольцо, — написал Кадыров.

Ранее боец батальона «Восток» ДНР Владлен Татарский, блогер проекта RSOTM, в своем Telegram-канале сообщил, что группировка ВСУ попала в котел в районе Лисичанска.

До этого сообщалось, что подразделения НМ ЛНР вплотную приблизились к Лисичанску. Средства обнаружения и разведки полностью покрывают данный населенный пункт, заявил офицер НМ ЛНР Андрей Марочко. По его словам, ситуация в Лисичанске находится под постоянным контролем сил Народной милиции, тогда как противник не имеет возможности восполнить потери на данном направлении.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что после падения Северодонецка и Лисичанска следует ждать краха ВСУ на фронте. По его словам, устойчивость обороны украинских военных нарушена, фронт полностью двигается.