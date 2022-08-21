Кадыров заявил о взятии под контроль поселка Пески в ДНР

Фото: vk.com/ramzan

Рамзан Кадыров

Союзные войска России и ДНР заняли поселок Пески в Донецкой области, вытеснив оттуда украинские формирования, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что после освобождения населенного пункта необходимо будет разминировать территорию и найти схроны с оружием.

После освобождения любого населенного пункта требуется время на поиск схронов и зачистку от мин. Нацики специально оставляют после себя немалое количество «секретов», от которых страдает в первую очередь гражданское население. На очистку уйдёт немного времени, — сказал Кадыров.

По словам главы Чечни, по завершении этих работ мирные жители смогут спокойно передвигаться по улицам и снова вернуться к мирной жизни.

О том, что Пески полностью под контролем союзных войск, уже сообщало Минобороны 13 августа. Представитель ведомства Игорь Конашенков также заявлял, что во время боев были подавлены пять взводов гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Майорск, Дзержинск, Звановка, Северск, Переездное, Яковлевка, Федоровка и Выемка Донецкой Народной Республики.

До этого о взятии населенного пункта говорил замкомандира 11-го отдельного гвардейского мотострелкового Енакиево-Дунайского полка Народной милиции ДНР Илья Емельянов. 5 августа он рассказал, что в течение нескольких предшествующих дней в населенном пункте продолжались ожесточенные бои.