Союзные войска России и ДНР заняли поселок Пески в Донецкой области, вытеснив оттуда украинские формирования, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что после освобождения населенного пункта необходимо будет разминировать территорию и найти схроны с оружием.
После освобождения любого населенного пункта требуется время на поиск схронов и зачистку от мин. Нацики специально оставляют после себя немалое количество «секретов», от которых страдает в первую очередь гражданское население. На очистку уйдёт немного времени, — сказал Кадыров.
По словам главы Чечни, по завершении этих работ мирные жители смогут спокойно передвигаться по улицам и снова вернуться к мирной жизни.
О том, что Пески полностью под контролем союзных войск, уже сообщало Минобороны 13 августа. Представитель ведомства Игорь Конашенков также заявлял, что во время боев были подавлены пять взводов гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Майорск, Дзержинск, Звановка, Северск, Переездное, Яковлевка, Федоровка и Выемка Донецкой Народной Республики.
До этого о взятии населенного пункта говорил замкомандира 11-го отдельного гвардейского мотострелкового Енакиево-Дунайского полка Народной милиции ДНР Илья Емельянов. 5 августа он рассказал, что в течение нескольких предшествующих дней в населенном пункте продолжались ожесточенные бои.