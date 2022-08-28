Кадыров заявил о необходимости перевода военных на усиленный вариант службы

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что всех военных необходимо перевести на усиленный вариант несения службы. Этот вопрос он поднял в ходе встречи с командирами силовых подразделений ЧР, обсуждая спецоперацию в Донбассе, о чем политик написал в Telegram-канале.

Я подчеркнул, что не должно быть и речи про отпуска, пока спецоперация не завершится. Считаю, что нужно перевести на усиленный вариант несения службы всех военных, будь то из Росгвардии, Минобороны или МВД, — написал глава Чечни.

Кадыров пояснил, что сейчас Россия борется с нацистскими бандами, которых щедро спонсирует деньгами и оружием НАТО. И если Россия проводит «точечную операцию», то против нее ведется «открытая война». Несмотря на это, Москва придерживается изначальной задачи и продолжает спецоперацию, не задействуя все ресурсы. Главной задачей, поставленной перед военными президентом Владимиром Путиным, является сохранение максимального количества жизней мирного населения и недопущение разрушения населенных пунктов.

Это все, безусловно, замедляет ход СВО, ведь если бы мы просто стирали с лица земли позиции бандеровцев, то давно бы поставили на них крест, — написал политик.

И в этой ситуации, когда тысячи бойцов, рискуя жизнями, идут на передовую, думать об отдыхе и тем более об отпуске «не имеет морального права» ни один военнослужащий, уверен Кадыров.

Это мое личное мнение... Любой человек, который искренне переживает за свое отечество, обязан проявить себя и находиться постоянно в формате 24/7 в режиме самомобилизации, — добавил глава Чечни.

Ранее Рамзан Кадыров обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой дать чеченским бойцам возможность завершить военную операцию РФ на Украине. По его мнению, не нужно затягивать выполнение задач.