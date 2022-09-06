Кадыров заявил о намерении остаться главой Чечни Кадыров предложил «оставить на будущее» разговоры о его бессрочном отпуске

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что информацию о его бессрочном отпуске следует «оставить на будущее». Уйти с поста главы республики не имею права, отметил он в Telegram.

На самом деле просто так уйти я, конечно, не имею права. Народ доверил мне руководство регионом. И оправдать это доверие — моя святая обязанность. Уйти могу, только спросив народ и президента России. Поэтому разговоры о бессрочном отпуске оставим на будущее. Сейчас же я не возьму даже положенный ежегодный отпуск, — подчеркнул глава Чечни.

По его словам, уходить в отпуск в то время, когда Россия борется с «мировым сатанизмом» в Донбассе, не должны ни власти регионов, ни военнослужащие. Он добавил, что прежде считал себя «долгожителем» среди руководителей российских регионов, оказалось же, что рекорд составляет 27 лет. Следует попробовать его превзойти.