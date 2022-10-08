Кадыров предложил поставить чеченских росгвардейцев охранять Крымский мост

Фото: Пресс-служба главы Чеченской Республики

Рамзан Кадыров

Чеченские подразделения Росгвардии готовы взять на контроль движение на Крымском мосту, а также досматривать транспорт после произошедшего взрыва, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он подчеркнул, что опыт несения такой службы у чеченских силовиков есть, передает ТАСС.

Чеченские росгвардейцы готовы выдвинуться в Краснодарский край и Республику Крым для контроля движения и досмотра транспорта, передвигающегося по Крымскому мосту. Хоть сейчас. Опыт несения такой службы есть. Мы вчера провели построение личного состава силовых спецподразделений, — сказал Кадыров.

По словам главы Чечни, каждый из 70 тысяч бойцов находится в режиме готовности, чтобы отправиться на выполнение приказа любой сложности. По его мнению, точно такой же ситуации на Крымском мосту не случится при учете усиления мер безопасности, но необходимо предусмотреть любые другие варианты возможной агрессии.

Ранее министр транспорта РФ Виталий Савельев поручил усилить контроль за транспортной безопасностью на Крымском мосту, а также проводить усиленный досмотр транспортных средств на объекте. ЧП на Крымском мосту произошло утром 8 октября. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что на переправе подорвался грузовой автомобиль, а затем загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. По имеющимся данным, погибли три человека.