Кадыров заявил, что конфликт на Украине можно считать «Третьей мировой»

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

г. Соледар

Глава Чечни Рамзан Кадыров предположил, что, если считать союзников Украины в актуальном конфликте с Россией мировым сообществом, то можно называть эти события Третьей мировой войной, передает РИА Новости. Об этом политик сказал в эфире в социальной сети своего помощника.

Если взять те европейские государства, которые участвуют сегодня в (конфликте на Украине - ред.), это НАТО, блок НАТО и другие сопутствующие государства, если мы будем называть эти... государства мировым сообществом, то можно сказать, это третья мировая война, — заявил Кадыров.

При этом он сказал, что в конфликте не задействованы такие крупные страны как Китай, Индия, Пакистан.

13 января Рамзан Кадыров сообщил, что уходит в отпуск. Обязанности главы в это время будет исполнять председатель правительства республики Муслим Хачиев.

Ранее военный политолог Александр Перенджиев предположил, что столкновение Китая и Тайваня может стать решающим условием для начала третьей мировой войны. Эксперт пояснил, что мировая война характеризуется противостоянием блоков, в которые включены более 50% государств. По мнению Перенджиева, сейчас ни одна страна не заинтересована в развитии конфликта такого масштаба, включая страны НАТО и США.