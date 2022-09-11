Кадыров готов разъяснить Минобороны РФ «офигенную» ситуацию на Украине

Фото: chechnya.gov.ru

Рамзан Кадыров

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил о готовности разъяснить реальную обстановку на Украине руководству Минобороны РФ и властям страны в том случае, если они в ближайшие дни не изменят стратегию проведения спецоперации. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что в зоне СВО возникла «интересная, офигенная ситуация».

Если сегодня-завтра не будут внесены изменения в проведение специальной военной операции, я буду вынужден выходить на руководство страны, Минобороны, чтобы разъяснить им ситуацию на земле. Она очень интересная, офигенная я бы сказал, — рассказал Кадыров.

По его словам, в ближайшие дни все города на Харьковском направлении окажутся под контролем Вооруженных сил России. Он уточнил, что под Харьковом уже находятся чеченские военные, еще 10 тысяч бойцов готовы выехать в любой момент.

Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков ранее заявил, что российские войска, находившиеся в районах Балаклеи и Изюма Харьковской области, перегруппированы и переброшены на территорию ДНР. По его словам, это сделано для наращивания усилий на Донецком направлении.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее сообщил, что ситуация в Красном Лимане остается тяжелой. Он отметил, что поддерживает связь с администрациями и военными силами республики. Пушилин выразил восхищение защитниками ДНР, добавив, что Донбасс обязательно удастся отстоять.