Кадыров оценил приговор иностранным наемникам в ДНР Кадыров поддержал решение суда ДНР казнить наемников

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Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал приговор суда Донецкой Народной Республики казнить иностранных наемников британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина и марокканца Саадуна Брагима за участие в боевых действиях на украинской стороне. В своем Telegram-канале Кадыров написал, что у приговоренных «руки по локоть в крови» и решение суда является хорошим поводом задуматься остальным наемникам, стоит ли участие в боевых действиях их жизней.

Британское правительство не согласно с таким приговором, поскольку, по его мнению, это противоречит нормам международного права и Женевской конвенции. Однако представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что эти трое официально не могут считаться комбатантами, соответственно, они не получили статуса военнопленных.

Кадыров пишет, что его удивила реакция британского правительства на судебный приговор. Он напомнил, что Пиннер находится в Великобритании в розыске за участие в боевых действиях в Сирии и Ираке, власти признали его террористом.

Но когда речь идет об Украине, для Запада националисты всегда становятся героями, а наемники и террористы — истинными благодетелями, — написал глава Чечни.

Он напомнил английским политикам: «сколько бы они ни называли Степана Бандеру Махатмой Ганди, он им не станет, как и не станут ваши наемники военнопленными».

Суд в ДНР прошел 9 июня. В ходе следствия все трое признали себя виновными в том, что участвовали в вооруженной агрессии ради захвата власти в ДНР. По законам республики все трое имеют право оспорить свой приговор на протяжении одного месяца.