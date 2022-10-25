Кадыров высказался о введении военного положения в ряде регионов России

Фото: chechnya.gov.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил свое недовольство тем, что после присоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей к России спецоперация на Украине переросла в войну. В своем Telegram-канале глава региона добавил, что Запад пытается всячески уничтожить Россию. Он также выразил мнение, что Россия недостаточно жестко отвечает на обстрелы ВСУ по приграничным районам.

Раньше мы говорили, что проводим специальную военную операцию на территории Украины, но уже война идет на нашей территории. Если вам интересно, я очень недоволен этим, — рассказал Кадыров.

Он обратился к жителям Чечни с призывом встать на защиту своих ценностей и религии.

Члены украинской диверсионно-разведывательной группы обстреляли гражданский автомобиль в Херсонской области, сообщил ранее Минздрав региона в официальном Telegram-канале. Отмечается, что в результате нападения на мирных жителей один человек погиб. Два человека получили экстренную медпомощь на месте и следом были доставлены в одну из больниц Херсонской области.

Врачи оценили их состояние как средней степени тяжести. Министр здравоохранения региона Вадим Ильмиев принес соболезнования родным погибшего гражданина.