Кадырова развеселили сообщения о его скорой гибели Кадыров назвал публикации в СМИ о его скорой гибели вбросами

Фото: Kremlin.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал информационными вбросами публикации в зарубежной прессе, пророчащие его скорую гибель. Они отметил в своем Telegram-канале, что такие сообщения призваны посеять рознь внутри России. К ним он всегда относился с пренебрежительным снисхождением.

Сегодня меня развеселили размышления обиженных на Россию недоделанных политологов в иностранных изданиях, которые пророчат мне скорую гибель. Не устану повторять в очередной раз и снова скажу с гордостью: я пехотинец Верховного Главнокомандующего России и не принадлежу сам себе, — заявил Кадыров.

Он уточнил, что принадлежит религии, Родине, ее интересам и готов выполнить любой приказ президента, даже если итогом станет смерть.

Да, я смогу скоропостижно скончаться, когда узнаю, что есть кто-то преданнее меня в вопросе уважения к нашему президенту, которому, кстати говоря, я обязан жизнью. И не один раз, а дважды, — добавил он.

Говоря о гибели предпринимателя Евгения Пригожина в авиакатастрофе, Кадыров отметил, что это большая утрата для России. Глава Чечни подчеркнул, что Пригожин был важной персоной государственного масштаба и внес большой вклад в проведение специальной военной операции на Украине.