Кадыров выразил соболезнования после смерти президента Ирана

Фото: Ministry of Culture Russia/via Global Look Press

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале выразил свои соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Ибрахима Раиси. Политик отметил, что его уход — невосполнимая утрата для всех.

Ибрахима Раиси знали и уважали во всем мусульманском мире. Благодаря его усилиям укреплялись и получили новый виток развития дружеские и деловые отношения между Российской Федерацией и Республикой Иран, — отметил глава Чечни.

От имени чеченского народа и от себя лично Кадыров выразил свои искренние соболезнования семье, родным и близким Раиси, а также семьям погибших в авиакатастрофе и всему народу Ирана.

Ранее глава российского государства Владимир Путин выразил соболезнования верховному руководителю Исламской Республики Иран Али Хаменеи в связи с гибелью президента Ирана Ибрахима Раиси. Президент РФ подчеркнул, что его коллега был выдающимся политиком, который посвятил жизнь служению Родине.

Ибрахим Раиси погиб во время крушения вертолета в горах. Кроме него и министра иностранных дел, на борту также находились губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем. С ним, по словам заместителя главы МИД Исламской Республики Мехди Сафари, удалось дважды связаться после крушения.