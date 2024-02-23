Кадыров встретился с Путиным в Кремле

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров в пятницу, 23 февраля, встретился в Москве с российским лидером Владимиром Путиным. В своем Telegram-канале он опубликовал фото с президентом и рассказал, что доложил Путину о наиболее важных направлениях развития республики.

Сегодня в Москве встретился с верховным главнокомандующим, президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. <...> Доложил ему о наиболее важных направлениях развития республики, требующих внимания и участия федерального центра, об инвестиционных проектах, — говорится в сообщении.

Чеченский политик отметил, что рассказал президенту о боевом состоянии подразделений в зоне специальной военной операции, условиях службы, их оснащении и успехах на линии соприкосновения. По словам Кадырова, Путин высоко оценил достижения чеченских бойцов и их вклад в ход проведения СВО, а также попросил передать им слова благодарности и поздравления в связи с Днем защитника Отечества. Кадыров в свою очередь поблагодарил президента РФ за уделенное время и поддержку по всем озвученным вопросам.

Ранее Кадыров сообщил, что в центральной части Грозного появится новый район, который будет носить имя президента РФ. Площадь указанной территории составит более 200 гектаров. По словам Кадырова, там построят 130 многоквартирных домов, детские сады, мечети и другие объекты социальной инфраструктуры.