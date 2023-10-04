Кадыров встал на защиту Симоньян после ее слов о ядерном взрыве над Сибирью

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

Маргарита Симоньян и Рамзан Кадыров

Главный редактор RT Маргарита Симоньян является патриотом своей страны, который отстаивает национальные интересы на любых площадках, написал глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале. Так политик отреагировал на скандал из-за озвученной журналисткой идеи о термоядерном взрыве над Сибирью.

Очень хорошо знаю Маргариту Симоньян и тем более хорошо знаю ее принципиальную позицию. Она настоящий патриот, который отстаивает национальные интересы на любых площадках. <...> Маргарита Симоньян не настолько глупа, чтобы предлагать ударить ядерным ударом по своей же территории, — высказался Кадыров.

Глава Чечни добавил, что все решения подобного характера вправе принимать только Верховный главнокомандующий страны и главред RT это прекрасно знает, как и «любой трезвомыслящий». Кадыров предположил, что слова Симоньян о ядерном взрыве над Сибирью были просто примером того, что даже при таком страшном развитии событий Россия стратегически не проиграет, в отличие от остальных стран.

Поводом для заявления стали слова Симоньян в эфире программы «ЧТД». Она выразила мнение, что если произвести над Сибирью термоядерный взрыв, то на Земле «ничего не будет»: ни ядерной зимы, ни радиации, и откажут только радиоэлектронные устройства, в том числе спутники. При этом, добавила журналистка, подобный «ядерный ультиматум» может стать решением конфликта на Украине.

Ранее на Симоньян направили жалобу в МВД. Слова журналистки возмутили экс-помощника депутата Мосгордумы Евгения Ступина (внесен Минюстом в список иноагентов) Николая Королева. По его мнению, высказывания руководителя RT являются «дикими и несуразными» и нарушают закон РФ.