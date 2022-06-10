Кадыров в стихах призвал украинцев противостоять бандеровщине

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Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал украинцев сопротивляться бандеровщине. В обращении он сказал, что Киев не является врагом Москвы, поскольку имеет общую историю, «потрепанную фашизмом», и общее будущее «без национализма».

Украина, родная матерь, позови своих сынов, что сегодня, как когда-то брали б с нами Киев вновь, — сказал Кадыров.

Ранее в пятницу помощник главы Чечни, командир спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал, что в промзоне Северодонецка удерживаются более тысячи мирных граждан. При этом, по его словам, в городе зачищено около 20% промышленной зоны.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что солдаты ВСУ удерживают сотни мирных жителей в подвалах завода «Азот», расположенного в городе Северодонецке под Луганском. При этом на территории предприятия находятся емкости с вредными химикатами, которые заминировали украинские военные. Представители министерства утверждают, что военнослужащие Украины планируют подрыв резервуаров, в которых находится кислота, аммиак и аммиачная селитра, при отступлении с занятых позиций.