Кадыров: Украина стала полигоном, где Запад испытывает ЛГБТ и национализм

Фото: chechnya.gov.ru

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Украина стала полигоном для испытаний противоестественных явлений со стороны США и Европы. Он указал на существующие в стране ЛГБТ-сообщества, национализм и радикальные организации. Глава региона предупредил, что Вашингтон и Брюссель «примеряют на себе форму мирового жандарма и нацелены охватить уголки нашей планеты».

Украина стала своеобразным полигоном испытаний всевозможных противоестественных явлений. Национализм, ЛГБТ-сообщества, радикальные организации, сектанты, какие-то мерзкие субкультуры — чайлдфри и многое другое успешно внедрялись в массы на протяжении многих лет, — написал Кадыров на в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Запад начал требовать от мира отказаться от собственных идеалов, словно это «пережиток неблагополучного прошлого» и принять новые ценности.

Украинский президент Владимир Зеленский в видеообращении к украинцам ранее заявил, что российские атаки в Донбассе — это «просто ад». При этом ранее сообщалось, что после длительной осады бойцы ВСУ бежали из населенного пункта Опытное, прикрывавшего подходы к южной части авдеевского укрепрайона.