Кадыров: у украинских военных нет понимания, что делать

Каждый день становится все шире список военных ВСУ, которые начинают осознавать правду, и они просто не понимают, что делать, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. В своем Telegram-канале он написал, что они стараются скрыться от командования и вернутся в свои дома, но сделать это реально далеко не всегда. На самом же фронте обстановка беспорядочная: военнослужащие дезориентированы, они слишком мало знают о противнике.

Цифры реальных потерь вооруженных сил Украины нешуточные. Очередной пленный солдат делится подлинным состоянием украинской армии. С его слов, у рядовых солдат нет никакой информации, где противник и что им делать. Они просто ждут. Ждут, пока на голову обрушится очередной дальнобойный снаряд союзных войск, — написал Рамзан Кадыров.

Кадыров отметил, что с учетом потерь командование приводит новых солдат, и вся история повторяется. Получается замкнутый круг, из которого крайне сложно выйти живым. По словам Кадырова, в лучшем случае можно получить пулю от своих же товарищей, а вот в худшем — клеймо предателя и постоянные издевки.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что на Украине участились случаи расстрелов членами нацбатальонов солдат ВСУ, которые решили сложить оружие и прекратить сопротивление. Он написал, что возможность сдаться в плен буквально отбирают у молодых людей, которые хотят выжить, а не погибнуть в окопах во время боевых действий.