Кадыров рассказал, кто контролирует все стратегические позиции в Запорожье Кадыров: чеченские подразделения «Ахмат» контролируют все стратегические позиции в Запорожье

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Бойцы подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова

Все стратегические позиции, занятые ранее в Запорожской области, находятся под контролем спецподразделений «Ахмат», рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале. Он отметил, что чеченские бойцы качественно взаимодействуют с сослуживцами из других воинских формирований.

Все стратегические позиции, занятые в Запорожской области, находятся под чутким контролем спецподразделений «Ахмат». Наши бойцы контролируют абсолютно все занятые точки, осуществляют качественное взаимодействие со своими сослуживцами из других воинских формирований и громят укрофашистских бандеровцев и иностранных наемников, — написал Кадыров.

12 сентября член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что украинские военные готовят масштабное наступление в районе ЗАЭС и на переправах. По его словам, в настоящий момент Киев перебрасывает артиллерийские установки, в частности, РСЗО HIMARS и гаубицы М777.

Представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщал, что с 1 по 11 сентября ВСУ 26 раз атаковали Энергодар и Запорожскую атомную станцию. Он добавил, что из-за обстрелов город, а также близлежащие территории Украины оставались без электричества.

В ночь на 11 сентября на ЗАЭС отключили последний работавший энергоблок. По словам Рогова, это произошло из-за регулярных обстрелов ВСУ. В настоящее время станция не вырабатывает электроэнергию.