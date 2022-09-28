Кадыров: спецназ «Ахмат» успешно защищает поселок Спорное в ДНР от атак ВСУ

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Бойцы спецназа «Ахмат» удерживают поселок Спорное в Донецкой Народной Республике, успешно защищая его от атак украинских военных, заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. По его словам, накануне бойцы ВСУ пытались отбить этот населенный пункт, однако чеченские солдаты ликвидировали нападавших.

Поселок Спорное (ДНР). Спецназ «Ахмат» под командованием дорогого БРАТА, Героя России, Секретаря Совета Безопасности Чеченской Республики Апты Алаудинова, совместно с союзными войсками успешно удерживает населенный пункт под контролем российских войск. Украинские бандформирования предприняли попытку отбить поселок. Атака была отбита, а нападающие полностью нейтрализованы. Так будет с каждым, кто направляет свое оружие на российских бойцов, — написал Кадыров.

При этом он отметил, что два бойца 54-й мотопехотной бригады ВСУ пошли на сделку и сдались в плен. Глава Чечни призвал других украинских военных поступить так же.

Ранее Кадыров поделился видео о том, как в полевых условиях сослуживцы оперируют без наркоза раненых чеченских бойцов. Одному солдату пришлось ампутировать руку, другому удалили стопу. Кадыров отметил железную выдержку и стойкость чеченский бойцов.

Глава Чечни ранее заявил, что у покидающих Россию граждан на фоне объявления частичной мобилизации нет чести, достоинства, нравственных ценностей, они не заслуживают права называться мужчинами. По его словам, спецоперация является неизбежной мерой, потому что Запад «пытается разрушить Россию с помощью фашистов на Украине» и не оставит попытки давить на нее, пока существуют «украинские нацистские формирования».

Позже глава Чечни рассказал о перевыполнении в республике плана мобилизации на 254% за счет формирования новых воинских подразделений. Кадыров призвал всех россиян занять четкую гражданскую позицию и не быть наивными в интерпретации планов Запада.