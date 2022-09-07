Кадыров сообщил об отправке в Донбасс бойцов элитных подразделений Кадыров сообщил об отправке в Донбасс бойцов полка «Север» и батальона «Юг»

Фото: vk.com/ramzan

Рамзан Кадыров

Бойцы элитных подразделений полка «Север» и батальона «Юг» отправились в зону специальной военной операции, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он отметил, что в рамках спецоперации военные профессионалы высшего класса будут выполнять задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным.

В зону проведения специальной военной операции в Донбасс отправились лучшие сыны чеченского народа — воины двух элитных специальных подразделений — полка «Север» имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова и батальона «Юг» ФСВНГ России, — написал он в своем Telegram-канале.

По словам лидера Чечни, среди них есть военнослужащие, обладающие краповыми беретами, и многие из них не раз бывали в зоне боевых действий.

Кадыров напомнил, что задача СВО не изменилась — ликвидация нацистов, защита мирного населения Донбасса и оказание помощи его жителям.

Ранее Кадыров разместил в Telegram видео с допросом плененных на Украине, которых, как он считает, бросают на убой. Чеченский лидер обратил внимание на то, как «охотно отвечают на вопросы» пленные украинские солдаты.