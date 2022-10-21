Кадыров сообщил о задержании юных диверсантов, работавших на ВСУ

Фото: chechnya.gov.ru

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о задержании разведывательно-диверсионной группы, работавшей на ВСУ в запорожском секторе. Это пять подростков, самому старшему из которых едва исполнилось 18 лет, а самому младшему — 15, написал политик в своем Telegram-канале.

Вычислить и задержать диверсантов удалось сотрудникам 96-го полка оперативного назначения под руководством Магомеда «Молния» Тушаева, уточняет Кадыров. Подростки снимали фото и видео расположения российских войск в запорожском секторе и передавали ВСУ. Как пояснили юноши, они были завербованы укронацистами под страхом смерти. В результате их наводок были обстреляны позиции союзных войск.

Подростки признали свою вину и попросили прощения, однако, отмечает глава Чечни, наказание они понесут.

Поэтому Магомед Тушаев призывает родителей следить за своими детьми, усилить контроль за ними. Мы не хотим принимать жесткие меры и бороться с подростками, но если за ними не могут уследить в родной семье, перевоспитывать их придется нашим бойцам, — заключил Кадыров.

Ранее Рамзан Кадыров сообщил, что его сыновья Адам, Эли и Ахмат приняли участие в захвате укрепрайона ВСУ. Они действовали вместе с бойцами батальона «Запад-АХМАТ» Минобороны РФ.