Кадыров сообщил о взятии укреплений ВСУ в Донбассе Кадыров заявил, что бойцы «Ахмата» взяли оборонительные укрепления ВСУ в Донбассе

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Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что бойцы батальона «Запад-Ахмат» заняли новый рубеж в Донбассе. В своем Telegram-канале он уточнил, что чеченским военным удалось захватить инженерные оборонительные сооружения и трофейное оружие. Кадыров добавил, что трое бойцов ВСУ были взяты в плен, остальных уничтожили.

В результате слаженных и грамотных действий занят очередной рубеж, который достаточно долго удерживал противник. Наши парни отработали просто образцово и захватили инженерные оборонительные сооружения, получили большое количество трофейного оружия, троих взяли в плен, а наиболее неисправимых уничтожили, — сообщил Кадыров.

При этом глава Чечни не уточнил, на каком именно участке фронта прошла операция «Ахмата».

Ранее Кадыров сообщил, что Вооруженные силы Украины предприняли попытку прорыва на одном из участков. Атаку успешно отразили бойцы специального отряда быстрого реагирования «Ахмат».