Кадыров сообщил о возвращении элитных бойцов в Донбасс

Фото: vk.com/ramzan

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что на территорию ДНР вернулись бойцы элитных подразделений региона во главе с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым. В своем Telegram-канале он написал, что после проведения нескольких успешных операций они были отправлены в отпуск, а теперь снова приступают к боевым действиям.

Дорогой брат, Герой России, депутат Госдумы РФ Адам Делимханов во главе подразделений из Чеченской Республики приступил к выполнению задач специальной военной операции на территории Украины и ДНР. Элитные бойцы <...> отправились на предоставленный Верховным главнокомандующим отдых, и теперь с новыми силами вернулись на передовую, — сообщил Кадыров.

Он пообещал, что чеченские военные в ближайшее время принесут «хорошие новости» с фронта, за что поручился и лично Делимханов.

Ранее Кадыров заявил о готовности разъяснить реальную обстановку на Украине руководству Минобороны РФ и властям страны в том случае, если они в ближайшие дни не изменят стратегию проведения спецоперации. Он подчеркнул, что в зоне СВО возникла «интересная, офигенная ситуация». По словам главы Чечни, в ближайшие дни все города на Харьковском направлении окажутся под контролем Вооруженных сил России. Он уточнил, что под Харьковом уже находятся чеченские военные, еще 10 тысяч бойцов готовы выехать в любой момент.