Кадыров сообщил о своем местонахождении Глава Чечни Кадров рассказал о своем приезде в Москву

Фото: chechnya.gov.ru

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что находится в Москве. Соответствующее видео политик опубликовал в своем аккаунте в Instagram (деятельность соцсети запрещена на территории РФ). В ролике политик показывает пейзажи покрытой снегом российской столицы.

Это опять я, опять со своим телефоном. И теперь в Москве, в столице нашей родины, — говорит Кадыров на видео.

Он также продемонстрировал вид на центральную часть города, в том числе на памятник Петру I.

Ранее Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале фото, где продемонстрировал трофейную зенитную установку Stinger, стоящую на вооружении войск НАТО, и украинский ПЗРК «Игла». Политик указал, что эти «подарки» будут возвращены, «правда, не в целости и сохранности».

До этого он выложил видео, на котором показаны десять бойцов СВУ, взятых в плен в зоне проведения специальной военной операции. По словам Кадырова, это произошло в результате успешных боев. Он также сообщил, что под контроль российских войск перешли несколько укрепрайонов.