Кадыров сообщил о присвоении звания генерал-майора своему соратнику Кадыров: Путин присвоил депутату от Чечни Делимханову звание генерал-майора

Фото: vk.com/ramzan

Рамзан Кадыров, Адам Делимханов

Президент России Владимир Путин присвоил депутату Госдумы от Чечни Адаму Делимханову звание генерал-майора, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. По его словам, российский лидер подписал соответствующий указ 30 января. Кадыров поздравил своего соратника с новым званием и выразил признательность главе РФ за высокое внимание к нему.

Президент России Владимир Владимирович Путин своим Указом от 30 января присвоил воинское звание высшего офицера «генерал-майор» дорогому брату, депутату Госдумы РФ Адаму Делимханову, — написал он.

Кадыров напомнил, что Делимханов является ветераном команды, основанной его отцом, и с первых дней боролся с терроризмом в Чечне. Он также отметил, что парламентарий находится в зоне СВО с начала ее проведения и участвовал в военных операциях в Мариуполе и других городах Донбасса. Чеченский лидер отметил авторитет Делимханова и его преданность России.

Я от всей души поздравляю Адама Делимханова с погонами генерал-майора! Искренне желаю крепкого здоровья и дальнейших успехов в нелёгкой службе нашей великой Родине — России! — добавил Кадыров.

Ранее Кадыров сообщил, что бойцы Росгвардии из 94-го полка оперативного назначения отправились в зону проведения спецоперации. По его словам, военнослужащие проведут там ротацию с сослуживцами на одном из участков фронта.