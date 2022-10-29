Кадыров сообщил о ходе специальной операции «Возмездие»

Фото: vk.com/ramzan

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в своем Telegram-канале о проведении на Украине специальной отдельной операции под названием «Возмездие». Он сообщил, что потери ВСУ составили более 700 человек и свыше 40 единиц военной техники.

Всем, кому интересны подробности боевых действий в зоне СВО, довожу до сведения об успехах специальной отдельной операции под названием «Возмездие», — написал глава республики.

По его словам, 25–27 октября на Николаево-Криворожском направлении были уничтожены 657 военнослужащих ВСУ и еще 300 ранены. Подбиты восемь танков, пять БМП, 20 бронированных машин, а также четыре гаубицы и семь минометов.

На Соледарском направлении уничтожены 95 человек, четыре танка, пять БМП, бронемашина и четыре пикапа, а также две укрепленные позиции с минометами. Кадыров отметил, что приведенные им данные являются предварительными и сжатыми.

Он добавил, что события сейчас развиваются под диктовку российских войск, они «охватывают новые рубежи противника». По его словам, ВСУ в настоящее время «совсем не до контратак».

Ранее Кадыров заявил, что считает всю территорию Украины российской, в связи с чем Вооруженные силы РФ теперь должны перейти от обороны к наступлению и начать «нападать везде». Саму спецоперацию он назвал джихадом — битвой за веру. В этой связи, по его мнению, ни один мусульманин не станет предпринимать попыток уклониться от «уничтожения шайтанов».