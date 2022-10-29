Кадыров сообщил о новых потерях ВСУ

Фото: chechnya.gov.ru

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что с 25 по 27 октября на николаево-криворожском направлении уничтожено 657 и ранено 300 бойцов вооруженных сил Украины (ВСУ). Он добавил, что за этот период времени ликвидировано 40 единиц украинской техники. По его словам, за один день в секторе, где действуют военные спецназа «Ахмат», были подбиты четыре танка ВСУ.

Было уничтожено 95 бойцов в секторе спецназа «Ахмат». За один день здесь подбили четыре танка ВСУ, а также пять БМП, одну бронемашину и еще четыре пикапа, — написал Кадыров.

Он добавил, что на этой неделе союзные войска развивают наступательные действия. Кадыров указал на то, что бойцы ВСУ и иностранные наемники «не имеют ни минуты покоя».

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович ранее заявил, что ситуация на Херсонском направлении меняется в неприятную для Киева сторону. Он добавил, что Россия якобы дополнительно перебросила в регион около шести батальонных тактических групп. По его словам, всего их в Херсонском направлении приблизительно 30. По его словам, это огромная военная сила, которую «смолоть просто так будет очень-очень тяжело».