Кадыров сообщил о гибели чеченских бойцов при обстреле Херсонской области Кадыров: при артобстреле Херсонской области погибли 23 бойца из Чечни, 58 ранены

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Рамзан Кадыров

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил о гибели 23 чеченских бойцов. Потери случились в результате артобстрела в Херсонской области. Еще 58 человек получили ранения.

В начале текущей недели артобстрелу подверглось одно из чеченских подразделений. Это произошло в Херсонской области. <...> Погибло 23 бойца и 58 ранено. Из них четверо получили тяжелые травмы. Их жизни ничего не угрожает, — говорится в сообщении.

Кадыров также выразил соболезнования семьям погибших и пообещал им поддержку, в том числе — деньги на организацию похорон бойцов. Также родственники военнослужащих смогут совершить паломничество в Мекку.

Ранее Кадыров заявил, что считает всю территорию Украины российской, в связи с чем Вооруженные силы РФ теперь должны перейти от обороны к наступлению и начать «нападать везде». Он также добавил, что спецоперация является «битвой за веру» — джихадом, в связи с чем каждый уважающий себя мусульманин не будет искать отговорок, чтобы не участвовать в ней.