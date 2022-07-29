Кадыров показал видео приземления подавшего сигнал тревоги Boeing

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Самолет на взлётно-посадочной полосе

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о благополучном приземлении пассажирского Boeing в аэропорту Грозного. В своем Telegram-канале он также разместил видео, запечатлевшее посадку самолета. Ранее борт подал сигнал тревоги, пролетая над Каспийским морем.

Самолет Грозный — Москва, подавший сигнал тревоги над Каспийским морем, благополучно вернулся в аэропорт Грозного, — сообщил чеченский глава.

Кадыров объяснил, что командир экипажа самолета среагировал на индикатор давления самолета, подал сигнал тревоги и развернул судно на обратный курс. Чеченский глава подчеркнул, что все это время в аэропорту Грозного были начеку спасательные службы.

Ни пассажиры, ни экипаж не пострадали. Пилоты сработали грамотно, — резюмировал Кадыров.

Ранее стало известно, что на борту пассажирского самолета Boeing, летевшего по маршруту Грозный — Москва, сработал индикатор давления в салоне. Из-за этого экипаж воздушного судна решил снизить высоту полета до трех тысяч метров и вернутся в аэропорт Грозного. Проблемы на борту начались спустя час после вылета. В какой-то момент самолет пропал с радара на сайте веб-сервиса Flightradar24, однако позже вновь появился на карте.

16 июля пилот легкомоторного самолета совершил аварийную посадку после того, как задел ЛЭП в пяти километрах от деревни Моньясово в Рязанской области. В результате ЧП два близлежащих населенных пункта остались без электричества. На борту самолета помимо пилота находился пассажир, они не пострадали.