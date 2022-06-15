Кадыров сообщил, что у Путина все в порядке со здоровьем

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Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров заявил в своем Telegram-канале, что у президента России Владимира Путина все в порядке со здоровьем. Глава Чечни назвал чушью сообщения иностранных СМИ и Telegram-каналов о проблемах со здоровьем у главы государства. Он посоветовал распространителям подобных фейков «закрыть рты, а то будет неловко».

Я прочитал такую нелепую чушь, ерунду, что наш президент впал в кому, что сейчас ищут замену. Хочу вас огорчить: я недавно разговаривал с президентом, у него очень бодрый голос, командный голос, он готов завершить спецоперацию максимально безвредно для украинского народа и государства, — сказал Кадыров.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Путин здоров и находится в отличной физической форме. По его словам, российский лидер выполняет «функциональные обязанности согласно новой Конституции».

Белорусский лидер подчеркнул, что Путин «вполне вменяемый, здоровый человек, физически здоровый, спортсмен».

Министру иностранных дел России Сергею Лаврову ранее задали вопрос о состоянии здоровья российского президента. Тот ответил, что об этом можно поинтересоваться у зарубежных лидеров, которые недавно общались с Путиным.