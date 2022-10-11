Кадыров: шайка Зеленского упустила шанс на перемирие

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Рамзан Кадыров

Удары по объектам украинской инфраструктуры являются возмездием за хладнокровно убитых и искалеченных детей, женщин, стариков, написал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, руководство Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским своими действиями лишило себя шанса на перемирие.

Шанс на какое-либо перемирие безвозвратно упущен стараниями безвольного Зеленского и его осатанелой шайки, — заявил Кадыров.

Он добавил, что страны Запада в один голос осуждают удары российских войск по Украине, но при этом не вспоминают, что жители республик Донбасса в течение восьми лет находились «под чудовищным гнетом». Западным политикам были безразличны судьбы этих людей, а теперь они «облачились в мантию пацифистов и судей в одном лице».

Ранее Кадыров, комментируя удары ВС России по объектам военного управления, связи и энергетики Украины, заявил, что теперь на все 100% доволен ходом спецоперации. Он назвал украинского президента «лохом» и «дешевкой» и посоветовал ему бежать в сторону Запада, «не оглядываясь».