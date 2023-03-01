Кадыров: российские войска наступают в районе Кременной

Фото: chechnya.gov.ru

Рамзан Кадыров

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем telegram-канале сообщил о взятии российскими войсками нескольких укрепточек ВСУ в районе Кременной. Он отметил, что в результате боев девять представителей нацгвардии Украины были ликвидированы, а один взят в плен. Он добавил, что отношение к украинским военнопленным хорошее.

В районе города Кременная ЛНР в ходе наступательных действий спецназа «Ахмат» совместно с бойцами 4-й бригады 2-го армейского корпуса МО РФ и десантников ВДВ РФ обнаружены и взяты штурмом несколько укрепточек ВСУ, — написал Кадыров.

Он поблагодарил военнослужащих за преданность и призвал украинских солдат сдаться в плен, чтобы «получить шанс остаться в живых и поскорее вернуться к своим родным».

Ранее американский телеканал CNN со ссылкой на украинских военных, сражающихся в боях за контроль над Артемовском, сообщил, что положение украинских войск под городом значительно хуже, чем официально признают в Киеве. Один военнослужащий в видеообращении заявил, что ситуация вокруг города очень сложная. Другой боец назвал боестолкновения «адскими», но заверил, что ВСУ «все держат».