Кадыров: родителями ребенка в США могут быть двое пап в макияже Кадыров осудил решение суда в Нью-Йорке в пользу однополых полиаморных семей

Фото: chechnya.gov.ru

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале осудил решение суда в Нью-Йорке в пользу однополых полиаморных семей. Американские судьи постановили, что третий муж, несмотря на то, что проживал отдельно от двух других, является законным членом семьи и имеет все права, какие имеют обычные члены традиционной семьи. По мнению Кадырова, такое положение вещей является «настоящим сатанизмом, мракобесием и мерзостью, которые пытаются нам навязать».

Три или более мужей вместе — это, согласно американскому суду, крепкая мужицкая семья, апофеоз демократии. Более того, получается, что ребенок в США может иметь более двух законных родителей: папу, папу в макияже и... вон ту непонятную тетю с кадыком и татуировками, — написал Кадыров.

Госдума 27 октября единогласно приняла в первом чтении пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии в России, в том числе в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино. Также были введены три административные статьи, предусматривающие крупные денежные штрафы за нарушение закона.

Согласно документу, в России запретят пропаганду нетрадиционных отношений, педофилии, а также введут запрет на распространение информации об ЛГБТ и призывы к смене пола среди подростков в интернете, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, кино и рекламе.