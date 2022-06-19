Кадыров пригласил в Чечню добровольцев для отправки на Украину Кадыров: российских добровольцев на Украине должны быть сотни тысяч

Фото: Ministry of Culture Russia/Global Look Press

Рамзан Кадыров

Добровольцев из России на Украине должно быть больше сотни тысяч, уверен глава Чечни Рамзан Кадыров, передает РИА Новости. Он отметил, что такое число людей необходимо, чтобы противостоять НАТО. Чиновник также пообещал, что в Чечне для добровольцев из российских регионов создадут все условия.

Я приглашаю добровольцев к нам, в республику, все условия будут созданы. Украина — это просто название, НАТО воюет против России, выделяет миллиарды, оружие, своих специалистов. Мы видели их, уничтожали их, поэтому добровольцев должно быть, я считаю, сотни тысяч. Быть добровольцем — это высшая награда, его никто не призывает, он сам вышел, сам встал на защиту своей родины, — сказал Кадыров.

Ранее глава Чечни сообщил о переходе населённого пункта Метелкино под контроль ЛНР. По его словам, в боях за поселок были убиты и ранены от 600 до 700 украинских военных. Он добавил, что «ахматовцы» и представители Народной милиции ЛНР осматривают территорию населенного пункта на наличие мин и растяжек.

Позже представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков подтвердил переход под контроль ЛНР поселка.