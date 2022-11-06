Кадыров рассказал об участии своей матери в СВО на Украине

Фото: chechnya.gov.ru

Аймани Кадырова

Мать главы Чечни Рамзана Кадырова Аймани помогает военнослужащим ВС РФ, которые участвуют в спецоперации на Украине. В своем Telegram-канале он уточнил, что Региональный общественный фонд (РОФ) имени Ахмата Кадырова, в котором председательствует мать чеченского главы, оказывает пристальное внимание нуждам военных подразделений российской армии.

Я выражаю искреннюю благодарность моей любимой маме, Президенту РОФ, Аймани Несиевне, за помощь, которую она регулярно оказывает нашим воинам! Под ее руководством Фонд постоянно уделяет самое пристальное внимание нуждам воинских подразделений, — написал Кадыров.

Глава Чеченской Республики также рассказал, что поддержку военным оказывает начальник Управления ГИБДД МВД по ЧР, его племянник Идрис Черхигов. По его словам, он посетил текущее место дислокации батальона «Восток-Ахмат», передав бойцам продовольствие и технику, включая коптеры и тепловизоры. За отправку груза отвечал РОФ, которым руководит Аймани Кадырова.

Ранее Кадыров заявил, что его сыновья Адам, Эли и Ахмат приняли участие в захвате укрепрайона ВСУ. По его словам, они действовали вместе с бойцами батальона «Запад-АХМАТ» Минобороны РФ. Кадыров подчеркнул, что «Ахмат, Эли и Адам решили доставить в Грозный» троих украинских военнопленных — «очередных счастливчиков».