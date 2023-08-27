Кадыров показал видео отражения наступления ВСУ в ДНР

Фото: t.me/RKadyrov_95

Российские военные отразили попытку наступления Вооруженных сил Украины на Клещеевском направлении в ДНР, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. По его словам, ВС РФ уничтожили технику и живую силу противника.

И снова возвращаемся к фронтовым сводкам с Клещеевского направления. <...> На новых кадрах вы видите результаты, достигнутые спецназом «Ахмат» совместно с бойцами <...> армейского корпуса под грамотным руководством дорогого брата, боевого генерала Апты Алаудинова, — написал глава Чечни.

Он также отметил, что попытка украинских военных продвинуться вперед закончилась для них плачевно.

На опубликованных кадрах показана горящая техника ВСУ. Помимо этого, Кадыров заявил, что на видео можно рассмотреть «трупы украинских штурмовиков».

Ранее глава Чечни рассказал, что бойцы спецназа «Ахмат» на Клещеевском направлении уничтожили до 75% солдат 4-й штурмовой бригады ВСУ. По его мнению, такое положение вещей заставит украинцев сдаться.

Также Кадыров сообщил, что Вооруженные силы Украины несут большие потери на Ореховском направлении. По его словам, бойцы батальона «Юг-Ахмат» на этом участке фронта уничтожили десятки единиц вражеской техники. Кадыров добавил, что танки Leopard, которые Запад поставляет Киеву, горят не хуже хвороста.