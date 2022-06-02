Кадыров рассказал об открытии филиала госпиталя «Ахмат» в ЛНР

Фото: Магомед Чабаев/РИА Новости

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале рассказал об открытии госпиталя «Ахмат» в ЛНР. В госпитале будет 25 больничных коек. По словам Кадырова, медучреждение также оснащено необходимым оборудованием, мебелью, техникой, а также запасом лекарственных препаратов.

Накануне в Луганской Народной Республике состоялось открытие филиала госпиталя «Ахмат» на 25 больничных коек. Кроме того, в ближайшие дни в госпитале ожидаются дополнительные поставки медикаментов. Все расходы взял на себя Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, — написал глава Чечни.

Ранее Кадыров заявил, что в Северодонецке завершена зачистка от украинских националистов, в которой участвовали бойцы чеченских подразделений и Народная милиция Луганской Народной Республики. По его словам, враг в Северодонецке повержен, ситуация находится под контролем ВС России.