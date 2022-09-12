Кадыров рассказал об «интересном сюрпризе» для ВСУ

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Бойцы подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики

Бойцы спецназа «Ахмат» приготовили «интересный сюрприз» украинской армии, сообщил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. Он также отметил, что бойцы спецподразделений республики успешно решают поставленные руководством России задачи на территории Донбасса и Украины.

Наши бойцы подготовили украинским бандформированиям интересный сюрприз, о котором скоро станет известно. Ну а пока не буду раскрывать карты, — написал Кадыров.

Он добавил, что действия спецназовцев четко спланированы. Никаких отклонений и внештатных ситуаций нет, спецоперация в зоне ответственности подразделений из Чечни продвигается благополучно.

Ранее Кадыров сообщил, что на территорию Донецкой Народной Республики после отпуска вернулись бойцы элитных подразделений региона во главе с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым. Он заявил, что чеченские военные в ближайшее время принесут «хорошие новости» с фронта, за что поручился и лично Делимханов.