Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео, в котором мирные жители рассказали о своем побеге из промзоны в Северодонецке, где их удерживали бойцы ВСУ. Он отметил, что про объявленный союзными силами накануне «зеленый коридор» граждане попросту не знали, поэтому покинули зону «на свой страх и риск».