Кадыров рассказал о вручении Путину высшей награды Чечни

Фото: kremlin.ru

Президенту России Владимир Путину вручена высшая награда Чеченской Республики — орден имени Ахмата-Хаджи Кадырова, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Рамзан Кадыров. По его словам, указ о награждении был подписан еще в 2007 году, но все это время не было подходящего случая, чтоб ее передать.

Высшая награда Чеченской Республики — орден имени Ахмата-Хаджи Кадырова за номером один — буквально только что была вручена президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, — написал Кадыров.

Он отметил заслуги главы государства перед Чеченской Республикой. Кадыров подчеркнул, что Путин внес неоценимый вклад в восстановление Чечни и поддержал народ в самый тяжелый период его истории.

Ранее Кадыров предложил отменить выборы президента России, которые должны состояться в 2024 году. Он подчеркнул, что также можно провести голосование только с одним кандидатом — действующим главой государства.

Комментируя данное предложение, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль в вопросе проведения выборов президента в 2024 году ориентируется на слова Путина, который подчеркивал, что все демократические процедуры должны быть соблюдены.