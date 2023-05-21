Кадыров рассказал о терактах, готовящихся против него

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Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в эфире канала «Россия 1», что против него готовятся теракты. По словам политика, украинские и западные спецслужбы готовятся напасть на него из-за того, что он отстаивает суверенитет России.

Я мешаю им, и они делают все, чтобы избавиться от меня. У нас есть даже информация, что в европейских и западных спецслужбах, украинских, против меня теракты готовят, — заявил Кадыров.

В конце марта вооруженные люди напали на РОВД в чеченском Гудермесе. В результате перестрелки с представителями полиции двое нападавших были убиты. Позже Кадыров объявил, что спецслужбами региона проводилась операция по нейтрализации преступников. Он пояснил, что злоумышленники отказались сдаваться и совершили попытку скрыться.

В феврале Кадыров сообщал об отравлении командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова. По его словам, адъютант Алаудинова получил письмо для генерала, пропитанное отравляющим веществом. Он сразу понял по характерному запаху, что письмо небезопасно. Позже Следком возбудил уголовное дело по факту покушения на командира спецназа «Ахмат».